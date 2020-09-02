Siirt otogarında bantlı sosyal mesafe önlemi alındı - Son Dakika

Terminal binasında düzenli dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, yolcular arasında sosyal mesafe oluşturmak için bekleme yerlerindeki bankların bantlandığı, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çeken uyarı broşürlerinin dağıtıldığı kaydedildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs terminalinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otogarda yolcular arasında mesafe oluşturmak için bantlı uygulama önlemi alındı.

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