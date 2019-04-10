Siirt Otomobil Botan Çayı'na Devrildi, 2 Kardeş Kurtarıldı, Baba Aranıyor -1

Otomobil Botan Çayı'na devrildi, 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor (2) yenidenSİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içerisinde 2 oğlunun da bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi.

Otomobil Botan Çayı'na devrildi, 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor (2) yeniden



SİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içerisinde 2 oğlunun da bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşleri sudan çıkarırken, akıntıyla kaybolan sürücü Özaltp ise aranıyor.



Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçerisinde sürücünün oğulları Serhat ve Sait'in de da bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan baba ile 2 oğlunun bulunması için çalışma başlattı. Suya giren ekipler araçtaki 2 kardeşi kurtarıp, sudan çıkardı. Araçtan çıkarılan kardeşler, sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mehmet Selim Özalp'ın bulunması için ise AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekibin arama çalışmaları sürerken, bölgeye Bitlis'ten de dalgıç polisler gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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