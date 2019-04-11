Siirt Otomobil Botan Çayı'na Devrildi; 2 Kardeş Kurtarıldı, Babalarının Cesedi Bulundu
1 saat önce
Otomobil Botan Çayı'na devrildi; 2 kardeş kurtarıldı, babalarının cesedi bulundu (3)KAYIP BABANIN CESEDİ ARAÇTA BULUNDUSiirt'te kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobiliyle akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'in (46) bulunması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:35 Kaynak: DHA
Otomobil Botan Çayı
'na devrildi; 2 kardeş kurtarıldı, babalarının cesedi bulundu (3)
KAYIP BABANIN CESEDİ ARAÇTA BULUNDU Siirt
'te kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobiliyle akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp
'in (46) bulunması için AFAD
ve UMKE ekipleri çalışma yaptı. Suya giren dalgıçlar, otomobili, düştüğü yerden 10 metre mesafede buldu. Kayıp olduğu belirtilen Mehmet Selim Özalp'in otomobilde cesedi bulundu. Sudan
çıkarılan Özalp'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi
morguna konuldu. AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Koyuncu, "Kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 10 metre ilerisinde dalgıçlarımız aracı buldu. Aracın çıkarılması ile birlikte araç içerisinde bulunan Mehmet Selim Özalp'ın cansız bedeni de bulundu" dedi.
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