Siirt Özel İdaresinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdaresinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Siirt Özel İdaresinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Siirt Özel İdaresi 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Siirt Özel İdaresinden 2019 yılı değerlendirme toplantısı, System.String[]

Siirt Özel İdaresi 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Özel İdaresi Eğitim Dinlenme ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve İl genel meclis üyeleri katıldı.


2019'un verimli bir hizmet yılı olduğunu belirten Atik, 2020 yılının daha güzel hizmetlere vesile olacağını söyledi.


Bugüne kadar uyumlu çalışma gerçekleştiren üyelere teşekkür eden Atik, "İl Özel İdaresi bünyesinde 2019'da yapılan çalışmalarla sosyal, kültürel ve sportif alanda Siirt kabuğunu kırdı. Bu tür hizmetler 2020 yılında devam edecek. Başarı varsa hepimizin, başarısızlık ise bana aittir." dedi.


İl Özel İdare Genel Sekreteri Canpolat ise yaptığı sunumda, 2019 yılı bütçesi ile projeler ve harcanan bütçeye ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda daha sonra 2020 yılında öngörülen projeler görüşüldü.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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