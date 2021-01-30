Siirt Özel İdarespor 3 futbolcuyla anlaştı - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 3 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, yeni transferlerin takımla idmanlara çıktığını belirtti.

Kaleci, sağ ve sol açık ile orta sahaya yapılan transferlerle kadronun güçlendirildiğini dile getiren Kılıçvuran, şunları kaydetti:

"Geçen hafta 5 transfer yaptık. Bu haftada da eksikliğini hissettiğimiz mevkilere, yönetim ve teknik heyetin talepleri doğrultusunda 3 futbolcu daha renklerimize katarak takımı güçlendirdik. Yeni transferler antrenmanlara çıktı, yakın zamanda takıma uyum sağlayacaklar. Çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız maç öncesi tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hem içerde hem de deplasmanda oynayacağımız maçları kazanarak ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz."