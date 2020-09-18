Siirt Özel İdarespor Bayampaşaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Bayrampaşaspor ile sezonun ilk maçına çıkıyor.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Kılıçvuran, şöyle konuştu:

"Pazar günü deplasmanda Bayrampaşaspor ile karşılaşıyoruz. Lig öncesi teknik heyet ve kulüp yönetiminin istişareleri sonucu iki sol bek, kaleci ve orta sahaya yaptığımız nokta transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Yeni transferler takıma yeni yeni uyum sağlıyor. Bayrampaşaspor grupta güçlü bir takım olmasına rağmen rakibimizi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kulüp bütçesi göz önünde bulundurularak ligde orta sıralarda mücadele vereceğiz. İlerleyen zamanlarda hedefimizi yükseltmeyi hedefliyoruz."