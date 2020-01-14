Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor.

Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor maçını kazanmak istiyor.

Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, 12 günlük Antalya kampında takımının çok iyi çalıştığını söyledi.

19 Ocak'ta Bitlis Özgüzelderespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Erten, şunları kaydetti:


"Ara transferde 3 futbolcuyu renklerimize katarak güçlü bir ekip oluşturduk. Bir futbolcuyla da görüşme halindeyiz. Antalya kampını tamamlayan takım dün itibariyle şehre geldi ve ilk antrenmanına başladı. Takımda moraller üst seviyede. İçerde ve dışarıda oynayacağımız tüm maçları kazanarak takımı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bitlis Özgüzelderespor ile ikinci devrenin ilk maçını kazanarak iyi bir çıkış yakalamamak istiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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