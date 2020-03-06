Siirt Özel İdarespor'da 12 Bingölspor maçı hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor'da 12 Bingölspor maçı hazırlığı - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor'da 12 Bingölspor maçı hazırlığı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 8 Mart'ta oynanacak 12 Bingölspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Siirt Özel İdarespor'da 12 Bingölspor maçı hazırlığı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 8 Mart'ta oynanacak 12 Bingölspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.


Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, 12 Bingölspor maçını kazanarak yollarına emin adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.


Takımın 49 puan bir maç fazlasıyla liderliğini sürdürdüğünü dile getiren Canpolat, şunları kaydetti:


"Çok önemli bir deplasman maçına çıkıyoruz. Maç öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Takımda sakatlığı bulunan ve cezalı futbolcumuz yok. Geçen hafta oynadığımız 1955 Belediyespor galibiyeti takıma büyük moral sağladı. Bu moralle pazar günü 12 Bingölspor ile oynayacağımız maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlamayı amaçlıyoruz. Grupta bir mağlubiyet ve bir beraberlik dışında geri kalan maçlarımızdan galibiyetle ayrıldık. Takımda her geçen gün şampiyonluk umutları artıyor."

8 Mart, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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