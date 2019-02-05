Son Dakika Haberleri: Siirt Özel İdarespor'da İki Ayrılık

Siirt Özel İdarespor'da İki Ayrılık

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Siirt Özel İdarespor, teknik sorumluları Yunus Kılıçvuran ve Hüseyin Batur ile yollarını ayırdı.

Siirt Özel İdarespor'da İki Ayrılık, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Siirt Özel İdarespor, teknik sorumluları Yunus Kılıçvuran ve Hüseyin Batur ile yollarını ayırdı.

Siirt Özel İdarespor, takımın teknik sorumluları Yunus Kılıçvuran ve Hüseyin Batur ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.


Teknik sorumlu Kılıçvuran, başarılı sonuçlar alamadıklarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok zor maçlardan alnımızın akıyla çıkmayı başardık, ama Mardin Büyükşehir Belediyespor önünde beklenmedik bir mağlubiyet morallerimizi bozdu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Hüseyin Batur, Siirt, Güncel
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