Siirt Özel İdarespor'da maç hazırlığı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, PTT 1. Lig takımlarından Hatayspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı.



Takımın Sportif Direktörü Ahmet Erten, takımda morallerin çok yüksek olduğunu, kupada Hatayspor'u yenerek taraftarlara galibiyet armağan etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Takımın, Özel İdare Spor Tesislerinde antrenmana çıktığını aktaran Erten, şunları kaydetti:



"Bu sezon defans, orta alan ve kanatlara yapılan transferlerle etkili bir kadro kurduk. Önümüzdeki hafta Hatay deplasmanına çıkacak olan takım galibiyete odaklandı. Hatayspor 1. Lig takımı olması nedeniyle çok güçlü bir takım, bu bizim için bir handikaptır. Ama buna rağmen teknik heyetimiz ve futbolcularımız ellerinde geleni yaparak maçı kazanacağına inanıyorum."



Erten, kupa maçının ardından Yüksekova Belediyespor ile oynayacakları lig maçına çıkacaklarını aktardı.