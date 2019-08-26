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Siirt Özel İdarespor'da transfer

7 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Elazığ Belediyespor'dan Samet Taş'ı transfer etti.

Siirt Özel İdarespor'da transfer, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Elazığ Belediyespor'dan Samet Taş'ı transfer etti.


Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, Özel İdarespor'u bir üst lige çıkaracak güçlü bir kadro kurduklarını söyledi.


Forvet oynayan Samet Taş ile anlaşarak transfer defterini kapattıklarını aktaran Erten, şöyle devam etti:

"Takım cuma günü Erzurum kampını tamamladı. Lige kadar tüm antrenmanlarımızı Atatürk Stadı ve Özel İdarespor kompleksindeki sahada sürdüreceğiz. Takımda çok güzel bir uyum ve kazanma mücadele ruhu var. Her geçen gün sahada baskılı bir futbol ortaya koyan Özel İdaresypor'un hedefi bu yıl mutlak şampiyonluktur. Bu hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Lig öncesi 3'ü defans, 3'ü orta saha, 3'ü çeşitli mevkilere olmak üzere 9 futbolcu ile anlaştık. Takımda forvet eksiğimiz vardı. Elazığ Belediyespor'dan Samet Taş ile de anlaşarak transfer defterini kapattık. Ancak ihtiyaçlara göre önümüzdeki zamanlarda yeniden transfer yapabiliriz."

Elazığ Belediyespor, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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