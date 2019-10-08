Siirt Özel İdarespor'da transfer

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 1922 Konyaspor'dan Görkem Dalmaz'ı transfer etti.



Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, Özel İdarespor'u bir üst lige çıkaracak güçlü bir kadro kurduklarını söyledi.



Kanat oyuncusu Görkem Dalmaz'ı takımın renklerine kattıklarını aktaran Erten, şöyle devam etti:



"Grupta hedefine emin adımlarla ilerleyen takım her geçen gün kendini daha da hissettiriyor. Forvet transferinden sonra teknik heyetin kulüp yönetimiyle yaptığı istişare sonucu 1922 Konyaspor'un kanat oyuncusu Görkem Dalmaz'ı transfer etme kararı aldık. Renklerimize kattığımız Dalmaz takımla antrenmanlara çıktı. Sahada baskılı bir futbol ortaya koyan Özel İdarespor'u bu yıl mutlak şampiyonluğa yükselteceğiz."