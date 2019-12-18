Siirt Özel İdarespor'da transfer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor'da transfer - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor'da transfer

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ömer Nazilli'yi transfer etti.

Siirt Özel İdarespor'da transfer, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ömer Nazilli'yi transfer etti.


Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Dersimspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Ömer Nazilli'yi takımın renklerine kattıklarını söyledi.


Takımı bir üst lige çıkarmak için tüm olanakları değerlendirdiklerini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Devre arasının ilk transferini yaptık. Başka transfer görüşmelerimiz de devam etmekte. Hedefimiz takımı bir üst lige çıkarmak. İlk devreyi 31 puanla ikinci sırada bitirdiğimiz için çok mutluyuz. İkinci devrede çok daha etkili bir takımla maçlara çıkarak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Takım bir haftalık kampı şehirdeki tesislerde gerçekleştirdikten sonra Antalya kampına alınacak."

Nazilli, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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