Son Dakika Haberleri: Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışması
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Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışması

1 saat önce

Siirt Özel İdarespor, forvet oyuncusu Kemal Aras ile anlaştı.

Siirt Özel İdarespor'da transfer çalışması, System.String[]

Siirt Özel İdarespor, forvet oyuncusu Kemal Aras ile anlaştı.


Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Erten, teknik heyetin kulüp yönetimiyle yaptığı istişareler sonucu Iğdırspor'un forvet oyuncusu Aras ile anlaştıklarını açıkladı.


Şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Erten, şunları kaydetti:


"Özel İdarespor'u şampiyonluğa taşımak için her adımı atıyoruz. Lig öncesi tüm mevkilere transfer çalışmalarını yaptık. Ancak forvette aksama olduğundan teknik heyetin yönetim kurulu ile yaptığı istişareler sonucu forvet oyuncu Aras ile anlaşmaya vardık. Kulübümüzün renklerine kattığımız Aras ile hedefimizi emin adımlarla yaklaştığımıza inanıyoruz. İlimize hayırlı olsun."

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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