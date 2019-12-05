Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet

Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.

8 Aralık'ta Siirt Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek maçın şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral sağladı. Evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak 3 puan almayı hedefliyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazanarak ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada tüm sporseverleri takımlarına destek olmaya davet ediyoruz."