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Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet

6 saat önce

Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.

Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet, System.String[]

Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.

8 Aralık'ta Siirt Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek maçın şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral sağladı. Evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak 3 puan almayı hedefliyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazanarak ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada tüm sporseverleri takımlarına destek olmaya davet ediyoruz."

Aralık, Bağlar, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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