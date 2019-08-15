Son Dakika Haberleri: Siirt Özel İdarespor, Erzurum'da kampa girdi
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Siirt Özel İdarespor, Erzurum'da kampa girdi

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Erzurum Palandöken'de kampa girdi.

Siirt Özel İdarespor, Erzurum'da kampa girdi, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Erzurum Palandöken'de kampa girdi.

Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, 10 günlük kampa giren takımın çalışmalarının sürdürdüğünü, yeni transferlerin takıma hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirtti.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Erten, şunları kaydetti:

"Erzurum kampında tecrübeli teknik heyetimiz nezaretinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu sene renklerimize kattığımız yeni futbolular takıma uyum sağladı. Kamptaki antrenmanlarda futbolcuların performans bizleri umutlandırıyor. Özellikle orta sahada etkili bir oyun sistemini önemsiyoruz. Bu yıl hedefimiz İl Özel İdarespor'u bir üst lige çıkarmak."
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: AA
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