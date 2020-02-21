Siirt Özel İdarespor, hafta sonu oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor, hafta sonu oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor, hafta sonu oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 23 Şubat'ta oynayacağı Bismil 21 Sportif Faaliyetler Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siirt Özel İdarespor, hafta sonu oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 23 Şubat'ta oynayacağı Bismil 21 Sportif Faaliyetler Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, grupta ikinci sırada yer alan takımın, şampiyonluğun en favori adayı olduğunu söyledi.


Son haftalarda alınan galibiyetlerle takımın moral bulduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:


"Lige iyi başlayan takım özellikle ikinci devrede içeride ve dışarıda hiçbir maçını kaybetmedi. Yeni transferler kısa sürede takıma uyum sağladı. Moraller çok iyi. Hafta sonu Bismil 21 Sportif Faaliyetler Spor kulübüyle deplasman maçına çıkıyoruz. Bu maçtan da galibiyetle dönerek yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Antrenmanları aksatmadan devam ettiren takımın hedefi şampiyonluk. İnşallah sporseverlere bu yıl bir özlemi yaşatacağız. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum."

Siirt Özel İdarespor grupta 40 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bismil, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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