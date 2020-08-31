Siirt Özel İdarespor Halim Okta ile anlaştı - Son Dakika

TFF 3. Lig 4. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor antrenör Halim Okta ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, lig öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübüyle yapılan görüşmeler neticesinde transfer için ilk adımın atıldığı kaydedilen açıklamada, Beşiktaş U21 takımında antrenörlük yapan Okta ile anlaştıkları, kulüp yönetimi ve teknik yönetimin belirleyeceği doğrultuda transfer çalışmalarının süreceği aktarıldı.