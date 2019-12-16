Siirt Özel İdarespor, ilk devreyi 2. sırada bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel İdarespor, ilk devreyi 2. sırada bitirdi - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor, ilk devreyi 2. sırada bitirdi

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, birinci devreyi 31 puanla ikinci sırada tamamladı.

Siirt Özel İdarespor, ilk devreyi 2. sırada bitirdi, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, birinci devreyi 31 puanla ikinci sırada tamamladı.

Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, hafta sonu Van Yolspor ile oynadıkları karşılaşmadan 3 puan alarak ilk devreyi iyi yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Özel İdarespor'un grubun en favori takımı olduğunu belirten Erten, şunları kaydetti:


"İlk devreyi istediğimiz gibi bitirdik. Futbolcularımız da çok güzel bir devre geçirdi. Son üç maçımızı galibiyetle tamamlayarak puanımızı 31'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci devrede birkaç futbolcu transfer ederek daha da etkili bir futbol ile hem içeride hem de deplasmanda puan kaybetmemeye çalışacağız. Şampiyon olup takımımızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Ali Fuat Atik'e ve tüm sporseverlere teşekkür ediyorum."

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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