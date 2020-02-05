Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor

16 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 12 Şubat'ta oynayacağı Cizre Serhatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siirt Özel idarespor, maç hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 12 Şubat'ta oynayacağı Cizre Serhatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, hafta sonu Dersimspor galibiyetiyle moral bulan takımın, şampiyonluğun en favori adayı olduğunu söyledi.


Yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağladığını belirten Erten, şunları kaydetti:


"Takım olarak ikinci devrede ilk 2 maçı kazanarak önemli bir avantaj yakaladık. Hedefimizi emin adımlarla ilerliyoruz. Takımda şuan moraller çok iyi. Aldığımız 3 futbolcumuz da kısa uyum sağladı. Bu yıl şampiyonluğa ulaştırmak için kulüp ve teknik heyet olarak büyük bir çaba harcıyoruz. Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. 12 Şubat'ta kendi saha ve seyircimiz önünde grubun güçlü takımlarından Cizre Serhatspor'u konuk edeceğiz. Bu maçta da galibiyet elde ederek zirveye yükselmeyi hedefliyoruz."

Siirt Özel İdarespor grupta 37 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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