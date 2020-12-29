Siirt Özel İdarespor maç hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare spor, Silivrispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, geçen hafta aldıkları yenilgiyi telafi edeceklerini aktardı.
Yarın kendi sahalarında oynayacakları Silivrispor maçını kazanarak yükselişe geçmeyi hedeflediklerini belirten Kılıçvuran, şunları kaydetti:
"Geçen hafta deplasmanda Adıyaman 1954 spor karşısında iyi oynamamıza rağmen beklediğimiz galibiyeti alamadı. Bu hafta saha avantajımızı kullanarak 3 puanı almayı hedefliyoruz. Takımda moraller çok iyi, hazırlıklarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Takımda 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuza rağmen maçı kazanarak taraftarlarımıza yeni yılda galibiyet armağan etmek istiyoruz."
Siirt Özelidarespor, grupta 17 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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