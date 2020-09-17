Siirt Özel İdarespor Muhammed Demir ile anlaştı - Son Dakika

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, kaleci Muhammed Demir ile anlaştı.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, Demir'in takımın Atatürk Stadı'ndaki antrenmanlarına katıldığını söyledi.

Orta alan ve kanatlara yapılan takviyelerle güçlendirilen takımın lige hazır olduğunu belirten Kılıçvuran, şunları kaydetti:

"Takım her geçen gün iyiye gidiyor. Geçen yıl çok önemli transferler yaparak takımın iskeletini oluşturduk. Bu yıl orta alan ve kanatlara iyi takviye yaptık. En son Çankaya Futbol Kulübünden kaleci Muhammed'i transfer ettik. Takım yeni yeni kendini göstermeye başladı. Antrenmanları takip ediyor, teknik heyet ve kulüp yönetiminin istişareleri sonucu eksiklikleri gideriyoruz. Maddi sorun yaşadığımız için bütçemize göre transfer yaptık ve ilk etapta grupta orta sıralarda mücadele eden bir takım oluşturduk. İleri zamanlarda bu hedefi artırmayı planlıyoruz."