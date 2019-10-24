Son Dakika Haberleri: Siirt Özel İdarespor'un lig maçı erkene alındı
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Siirt Özel İdarespor'un lig maçı erkene alındı

17 dakika önce

Siirt Özel İdarespor ile Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlikspor maçı erkene alındı.

Siirt Özel İdarespor'un lig maçı erkene alındı, System.String[]

Siirt Özel İdarespor ile Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlikspor maçı erkene alındı.


Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor'un, 27 Ekim'de oynanması gereken lig maçının, Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle bir gün erkene alındığını belirtti.


Takımın hem kupada hem de ligde hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:


"Yönetim ve teknik heyetin istişareleri sonucu, lig maçımızın pazar günü oynanması durumunda çarşamba günü de kupa maçına çıkacak olan takımın ciddi anlamda yorulacağı kanaatine vararak, TFF'ye yaptığımız müracaat neticesinde Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlikspor maçının bir gün erkene alınmasına karar verildi. Tüm sporseverleri 26 Ekim'de oynayacağımız maça bekliyoruz."

Bismil, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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