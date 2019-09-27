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Siirt Özel İdarespor Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

2 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Siirt Özel İdarespor Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Takımın Sportif Direktörü Ahmet Erten, pazar günü deplasmanda oynayacakları Yüksekova Belediyespor'u yenerek gruptaki yükselişlerini devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.


Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası galibiyetinin takıma moral kazandırdığını dile getiren Erten, "Kupa maçında hafif sakatlanan Samet, Yüksekova Belediyespor maçında oynayabilecek. Sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Antrenmanlarda takımın performansı üst düzeydi. Şu an grubun en favori takımlarındanız. Bu sezon tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yüksekova, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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