Siirt Özel İdrespor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, Atatürk Stadı'ndaki antrenmanın ardından yaptığı açıklyamada yeniden profesyonel ligde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl iskeleti kurulan takımın yeni transferlerle güçlendirildiğini belirten Kılıçvuran, şunları aktardı:

"Bizim en büyük kazanımımız geçen sene oynayan takımın iskeletimizi korumak oldu. Bu bizim en büyük gücümüz olacak. 6 mevkiye transfer yapmayı hedefliyoruz. Bunlardan üçü ile bugün itibariyle anlaşmış durumdayız. İnşallah takımın kalitesini artıracak bir veya 2 futbolcu daha transfer edersek, ilk başlarda ortalarda oynayan daha sonra ve üst ligi zorlayacak bir takımı olacağız."