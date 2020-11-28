Siirt Özel Siirt Özel İdarespor'da maç hazırlıkları - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Modafenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceklerini aktardı.

Deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Kılıçvuran, şunları kaydetti:

"Grupta son bir kaç haftadır iyi oymamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Geçen hafta kötü bir yenilgi aldık. Zirveden kopmamak için bu maçı kazanmamız gerekir. İnşallah galibiyetle dönerek taraftarlarımıza 3 puanı armağan edeceğiz. Takımda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif, 2 futbolcu da sakat olmaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacaklar."