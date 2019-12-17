Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika

Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

6 saat önce

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldüSiirt'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Siirt'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.

Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığlıklarını duyan olmadı: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Eşini öldüren adam: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı 70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:16 Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika
19:15 Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika
19:13 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" - Son Dakika
19:12 Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika
19:08 Tunceli'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:22:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]