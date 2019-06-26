SİİRT PERVARİ'DE, PKK'LI TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI MAYIN İMHA EDİLDİ
54 dakika önce
SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
SİİRT'in Pervari
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Kurt Kapanı 2019-23' adı verilen operasyon sırasında Çemikari Yaylası'ndaki Belmareş Gölü yolu üzerinde teröristler tarafından tuzaklanan mayın tespit edildi. Mayın, bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından kontrollü olarak imha edildi.
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