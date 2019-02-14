Son Dakika Haberleri: Siirt Pervari'de Teröristlerin 15 Sığınak ve Barınağı Tespit Edildi-Ek

Siirt Pervari'de Teröristlerin 15 Sığınak ve Barınağı Tespit Edildi-Ek

31 dakika önce

Siirt Pervari'de teröristlerin 15 sığınak ve barınağı tespit edildi-EK(Tür: Yurt)

Siirt Pervari'de teröristlerin 15 sığınak ve barınağı tespit edildi-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Siirt, Pervari, Güncel
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