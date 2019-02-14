Siirt Pervari'de Teröristlerin 15 Sığınak ve Barınağı Tespit Edildi-Ek
31 dakika önce
Siirt Pervari'de teröristlerin 15 sığınak ve barınağı tespit edildi-EK(Tür: Yurt)
Siirt Pervari'de teröristlerin 15 sığınak ve barınağı tespit edildi-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:08 Kaynak: DHA
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