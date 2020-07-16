Siirt-Pervari'deki terör operasyonlarında 4 Özel Harekat polisi yaralandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, Siirt- Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonlarında 2'si ağır 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen" Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada, 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.