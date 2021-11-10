Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı - Son Dakika

Siirt polis lojmanlarına 2016'da roketatarlı saldırı düzenleyen ve yurt dışına kaçmak için geldiği İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, tutuklama müzekkeresiyle Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F. Ş. E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik 2016'da roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Arnavutköy'deki Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan F. Ş .E, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan F. Ş. E, tanzim edilen tutuklama müzekkeresiyle Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.