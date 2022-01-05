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Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

05.01.2022 12:43
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 bin 278 kişiye narko-rehber eğitimleri verildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılında, 120 kilo 121 gram eroin maddesi, 23 kilo 42 gram esrar maddesi, 21 kilo 240 gram sıvı metamfetamin maddesi, 6 kilo 555 gram metamfetamin maddesi, bin 87 adet ecstasy hap ele geçirildiğini bildirdi.

Yıl içinde 222 olay meydana gelirken, 368 şüpheliye işlem yapılıp, 51 şahıs tutuklanırken 30 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 6 bin 278 kişiye narko-rehber eğitimleri verildiği, 'uyuma' konulu broşürler dağıtılarak madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, narko-nokta standı açıldığı ve bu kapsamda 5 bin 73 kişiye bilgilendirme yapıldığı ifade edilirken, projeler kapsamında "Annelerimiz Ses, Fidanlarımız Nefes Olsun" sloganıyla 500 adet fidan dikiminin yapıldığı belirtildi. - SİİRT

Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt polisi 2021 yılında 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
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