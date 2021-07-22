Siirt polisi uyuşturucuya karşı 240 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında 240 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Narko-Alan uygulamaları kapsamında, toplam 12 mahallede bulunan; metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda olmak üzere şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirdi. 43 şahsa GBT sorgulaması yapılmış ve 12 araç kontrol edilmiştir.

'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında, kent merkezi Kızlar Tepesi Parkında ve Karakol Mahallesinde Narko-Nokta standı açılarak 240 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü ve şeker dağıtıldı. - SİİRT