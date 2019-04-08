Son Dakika Haberleri: Siirt Polisinden Kan Bağışı

Siirt Polisinden Kan Bağışı

6 dakika önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.

Siirt Polisinden Kan Bağışı, System.String[]
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen başkanlığında toplanan emniyet personeli, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet binasında oluşturulan bölümde kan verdi.

Özen yaptığı konuşmada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Çok önemli bir misyonu yürüten ve ülkemizin güzide teşkilatı olan Kızılay'a kan bağışında bulunduk. 'Bir ünite kan bir hayat kurtarır' sloganıyla hareket ediyoruz. Amacımız emniyet personelinin kan bağışı konusundaki farkındalığını arttırmak hem de vatandaşlarımızı bu konuya daha fazla teşvik edebilmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:07 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Polisinden Kan Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]