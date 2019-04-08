Siirt Polisinden Kan Bağışı

Siirt
İl Emniyet Müdürlüğü
personeli, kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen
başkanlığında toplanan emniyet personeli, Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında emniyet binasında oluşturulan bölümde kan verdi.
Özen yaptığı konuşmada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok önemli bir misyonu yürüten ve ülkemizin güzide teşkilatı olan Kızılay
'a kan bağışında bulunduk. 'Bir ünite kan bir hayat kurtarır' sloganıyla hareket ediyoruz. Amacımız emniyet personelinin kan bağışı konusundaki farkındalığını arttırmak hem de vatandaşlarımızı bu konuya daha fazla teşvik edebilmek."