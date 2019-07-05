Son Dakika Haberleri: Siirt polisinden kısa film
Son Dakika Güncel Haber

Siirt polisinden kısa film

1 saat önce

Siirt Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın olayları ihbar etmesini sağlamak amacıyla "Sakın korkma 155'i ara" konulu kısa film hazırladı.

Siirt polisinden kısa film, System.String[]
Siirt Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın olayları ihbar etmesini sağlamak amacıyla "Sakın korkma 155'i ara" konulu kısa film hazırladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği tarafından hazırlanan görüntülerde, suç ve suçlulara karşı etkili bir mücadelede vatandaşların desteğinin önemi belirtilerek, 155'e yapılan aramaların ücretsiz ve gizli tutulduğu, alınan ihbarların koşulsuz değerlendirilip, anında müdahale edildiği kaydedildi.
İnsansız hava araçları, il bazında 50 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralarının kullanıldığı videoda, hırsızlık amaçlı bir eve giren şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemleri ile tespit edilerek motorize ekipleriyle yakalanma anı yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:39 Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te HDP-İYİ Parti gerginliği! Çok konuşulacak "ittifak" açıklaması İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt polisinden kısa film
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]