Son Dakika Haberleri: Siirt polisine aşure ikramı
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Siirt polisine aşure ikramı

1 saat önce

Siirt'te Muharrem ayı dolayısıyla polise aşure ikram edildi.

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Siirt'te Muharrem ayı dolayısıyla polise aşure ikram edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İslam tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayının insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra Vali Atik ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay emniyet personeline aşure dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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