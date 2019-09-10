Siirt polisine aşure ikramı

Siirt'te Muharrem ayı dolayısıyla polise aşure ikram edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İslam tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayının insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra Vali Atik ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay emniyet personeline aşure dağıttı.