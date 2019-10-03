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Siirt şehidi, adının verildiği okulda anıldı

28 dakika önce

Siirt şehidi, adının verildiği okulda anıldı SİİRT - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'nda 4 Ekim 2008'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Siirtli piyade onbaşı Davut İlbaş, isminin verildiği okulda anıldı.

Siirt şehidi, adının verildiği okulda anıldı


SİİRT - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'nda 4 Ekim 2008'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Siirtli piyade onbaşı Davut İlbaş, isminin verildiği okulda anıldı.

Kent merkezinde bulunan Şehit Davut İlbaş İlkokulu önünde düzenlenen anma törenine Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, eski AK Parti Siirt İl Başkanı ve şehidin amcasının oğlu Ali İlbaş, şehidin eşi Asuman İlbaş, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan, terör örgütünü nefretle kınadıklarını söyledi. Vali Yardımcısı Erkovan, " Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede şehitler verildi, gazi olundu, o yüzden bu topraklar çok değerli ve kutsal topraklardır. Aziz şehitlerimiz bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları aileleri de, şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Bu anlamda, şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Devletimiz her zaman sizlerin maddi manevi yanındadır. Kapımız sizlere her daim açıktır. Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz de üzüntümüzdür. Devletimiz ve milletimiz, bölücü teröre ve teröre taşeronluk yapan karanlık güçlere asla fırsat vermeyecektir. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse onu yapmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz. Bu birliği, bu beraberliği bozmaya çalışan, aramıza nifak tohumları ekmeye gayret gösteren fitneci ve hainler asla kötü emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

Şehidin eşi Asiye İlbaş da terör örgütünü lanetleyerek, eşinin adının ebediyen yaşatılacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

Siirt şehidi, adının verildiği okulda anıldı

Hakkari, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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