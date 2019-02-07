Siirt Şehit Zafer Spor Lisesi Kız Basketbol Takımı, Yarı Final Maçına Katılacak

Siirt Şehit Zafer Spor Lisesi kız basketbol takımı, yarı final maçı için Osmaniye'ye uğurlandı.

Siirt Şehit Zafer Spor Lisesi kız basketbol takımı, yarı final maçı için Osmaniye'ye uğurlandı.



2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Programı kapsamında geçen ay Mardin'de yapılan iller arası "Genç Kızlar Basketbol Maçı"nda bölge şampiyonu olan Siirt Şehit Zafer Spor Lisesi kız basketbol takımı, Osmaniye'de oynanacak yarı final maçında forma giyecek.



Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek, 4 yıldır verilen emeklerin karşılığı olarak bölgede bir marka haline gelmeyi amaçladıklarını söyledi.





Okulun ismini en güzel şekilde duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Kayaalp, "Önce Siirt'te il birincisi seçilen basketbol takımı geçen ay da Mardin'de yapılan yarışmada bölge şampiyonu oldu. Yarın Osmaniye'de başlayacak olan yarı final maçına katılmak üzere kızlarımızı uğurluyoruz. Başarıyla döneceklerinden kuşkumuz yok. Destek veren Siirt Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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