Siirt-Şırnak ara hattı "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" ile didik didik aranıyor - Son Dakika
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Siirt-Şırnak ara hattı "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" ile didik didik aranıyor

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Siirt-Şırnak ara hattında gerçekleştirilen "Kapan-7 Karadağ Operasyonu"nda kapsamlı arama faaliyeti sürüyor.

Siirt-Şırnak ara hattı

İçişleri Bakanlığınca Siirt-Şırnak ara hattında gerçekleştirilen "Kapan-7 Karadağ Operasyonu"nda kapsamlı arama faaliyeti sürüyor.

Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 1 Mart'ta başlatılan "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başarıyla devam ediyor.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'ın arazide sevk ve idare ettiği, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı operasyona ATAK helikopterleri de havadan destek sağlıyor.

Drone ve insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı operasyon bölgesine güvenlik güçlerinin helikopterlerle intikali sağlanıyor.

Erzak tespit köpeği "Naz" ve mayın arama köpeği "Fişek"in katılımıyla yürütülen operasyonda güvenlik güçleri arazi taraması yapıyor, bölgedeki mağara ve sığınaklar tek tek kontrol ediliyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen "Kapan operasyonları" vatandaşların da desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürülüyor.

Karadağ, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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