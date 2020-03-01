Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı - Son Dakika

Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 815 personelin katılımı ile Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 815 personelin katılımı ile Siirt- Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt-Şırnak ara hattında Karadağ Barınma Alanı'nda bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 52 operasyonel timden oluşan 815 personelin görev aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan Operasyonları'nın, vatandaşların yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.


İçişleri Bakanlığı, Karadağ, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı
Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı Son Dakika: Ilımlı Muhalifler, İdlib'deki 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı Son Dakika: TSK, Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 17:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]