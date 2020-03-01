Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı - Son Dakika

Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı

20 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 815 personelin katılımı ile Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu  başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 815 personelin katılımı ile Siirt- Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt-Şırnak ara hattında Karadağ Barınma Alanı'nda bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 52 operasyonel timden oluşan 815 personelin görev aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Kapan Operasyonları'nın, vatandaşların yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Karadağ, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
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