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(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2) - Son Dakika

(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)

09.06.2021 12:21

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı süren, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün inşası bu ay tamamlanıyor.

Siirt- Eruh kara yolunda yapımı süren, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün inşası bu ay tamamlanıyor.

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37'nci kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde inşa edilen 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki köprüde fiziki gerçekleşme yüzde 98'e ulaştı.

Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprüde depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması için 60 sismik izolatör mesnet takozu kullanıldı.

Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş, betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu yer alıyor.

Son tabliye betonunun hafta sonu dökülmesiyle köprüdeki çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olacak. Köprünün hizmete açılmasıyla Siirt-Eruh Yolu Projesi de tamamlanmış olacak.

Zarova Köprüsü tamamlandığında Siirt-Eruh yolunun geometrik ve fiziksel standartları yükselecek, trafik güvenliği ve sürüş konforu artacak.

Yol, güzergahtaki yerleşim yerlerinin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacak.

"Temmuz ayında hizmete açılacak"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, bölge halkının heyecanla bitmesini beklediği köprüde çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Köprünün yapım tekniği bakımından önemli olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Zarova Çayı ve Zarova Vadisi'nden geçen köprüyü kullanacak olanlar, aynı zamanda bölgedeki güzellikleri görecekler. Köprü çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Şu anda yüzde 98 seviyesinde tamamlandı. İnşallah temmuz ayı içerisinde hizmete açılacak." dedi.

Hacıbektaşoğlu, köprünün tamamlanmasıyla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını ifade ederek, Eruh-Şırnak arasındaki yol çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

"Hem ticari hem ulaşım alanında ilçemiz daha da gelişecek"

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi de ilçe halkı olarak yıllardır hasretle bekledikleri köprünün yakın zamanda hizmete girecek olmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Bölgede yürütülen yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Çiftçi, "Hamdolsun köprüdeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Yıllar önce ilçede bir kepçe bulunmazken, şu anda ilçemiz, köyleriyle adeta şantiye haline geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem ticari hem ulaşım alanında ilçemiz daha da gelişecek. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Projede şantiye şefi ve inşaat mühendisi olarak görev alan Emin Aldemir, kolonları dikdörtgen kutu kesitli betonarme olan köprünün her bir kirişinin 350 ton ağırlığında olduğunu aktardı.

Aldemir, her açıklıkta 3 kirişin bulunduğunu anlatarak, köprüde depreme karşı kullandıkları her bir mesnet takozunun 40 santimetre sağa sola, öne arkaya hareket etme kabiliyetinde olduğunu kaydetti.

Köprüde 15 metre genişliğindeki plak platformun 12 metresinin araç, 3 metresinin de yaya trafiğine açılacağını belirten Aldemir, "Kaldırımların iç tarafında 'kuvvetli oto korkuluk' dediğimiz bariyerler olacak. Bu bariyerler trafikte herhangi bir hata yapıldığında araçları yolda tutmayı sağlayacak. Köprüde son tabliye betonu hafta sonu dökülecek." dedi.

(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)
(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)
(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)
(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)
(DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2)

Çiftçi, Şırnak, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Siirt-Şırnak arası ulaşım Zarova Köprüsü ile daha konforlu hale gelecek (2) - Son Dakika


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