Siirt-Şırnak karayolunda araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Siirt'ten Şırnak'a giden araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Şırnak karayolunda meydana geldi. Fatih A. yönetimindeki 28 NK 007 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Fatih A., Levent A., Hüseyin A., Bülent A., Metin K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT