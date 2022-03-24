Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

24.03.2022 14:44
Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in ilçelerinden Pervari'de 30, Eruh'ta 17, Şirvan'da 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy, Solhan ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

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Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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