Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

25.03.2022 11:10
Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçe kırsalında kar yağışı dün geceden bu yana etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Şirvan'da 2 köy ve 1 mezra, Eruh'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerince, yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

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Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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