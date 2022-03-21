Siirt, Şırnak ve Mardin'de nevruz kutlaması - Son Dakika
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Siirt, Şırnak ve Mardin'de nevruz kutlaması

21.03.2022 17:21
Siirt, Şırnak ve Mardin'de nevruz kutlaması

Siirt ile Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP il ve ilçe örgütlerince nevruz kutlaması yapıldı.

Siirt ile Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP il ve ilçe örgütlerince nevruz kutlaması yapıldı.

Siirt'te Nevruz Tertip Komitesince nevruz alanında düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelen vatandaşlar, alana girişlerde polis noktasında üst aramasından geçirildi.

Müzik yayını yapılan ve katılımcıların halay çektiği etkinlikte, görevliler tarafından nevruz ateşi yakıldı.

Etkinliğe, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da katıldı.

Cizre

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de HDP ilçe örgütü tarafından nevruz kutlaması gerçekleştirildi.

Konak Mahallesi TOKİ nevruz alanında düzenlenen programa katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasından aranarak alana girdi.

Ateş yakılan etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir de katıldı.

Nusaybin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de HDP ilçe örgütünce nevruz dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

8 Mart Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde düzenlenen programa katılanlar, nevruz ateşi yakıldı, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe, HDP Mardin Milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar da katıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Şırnak ve Mardin'de nevruz kutlaması - Son Dakika


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