Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Siirt'te, Adem-Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve Ramazan Öner'de baş dönmesi ile mide bulantısı baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem-Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.