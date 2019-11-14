Son Dakika Haberleri: Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı - Son Dakika

Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

6 saat önce

Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındıSiirt'te, Adem-Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Siirt'te, Adem-Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve Ramazan Öner'de baş dönmesi ile mide bulantısı baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem-Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Ramazan Öner, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]