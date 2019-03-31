Son Dakika Haberleri: Siirt Son

Siirt Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 85Açılan Sandık Oranı : % 31,72Kullanılan Oy : 22.495Geçerli Oy : 21.511Katılım Oranı : % 25,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 47,2110.156AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,239.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 268
Toplam Seçmen : 87.793
Açılan Sandık : 85
Açılan Sandık Oranı : % 31,72
Kullanılan Oy : 22.495
Geçerli Oy : 21.511
Katılım Oranı : % 25,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 47,2110.156
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,239.945
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 2,27488
CHPŞAKİR SULA% 1,71367
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 1,12241
DİĞER% 0,89192
DSPALİ BERGİN% 0,2350
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,1327
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1327
BTPENES BOZKURT% 0,0818
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 79,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ALİ EROL% 29,48480
HDPREMZİ SARSILMAZ% 27,03440
SAADET PARTİSİZEKİ GÖKTAŞ% 24,02391
FARUK OKULEVİFARUK OKULEVİ% 19,1311
CHPKADİR TAŞKIN% 0,183
BTPFATİH AKPINAR% 0,122
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,061
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 78,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 65,082.620
HDPCELİLE BABAOĞLU% 32,541.310
İYİ PARTİRESUL GÜNEŞ% 1,8675
SAADET PARTİSİMEHMET MUHDİ DAĞTEKİN% 0,2711
BTPNİMET SAY ÖZÇELİK% 0,229
DİĞER% 0,021
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 18,46
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBARAN AKGÜL% 50,351.445
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 42,751.227
DİĞER% 5,33153
CHPNECAT AYAZ% 0,7722
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,3811
MHPBEDİRHAN LALE% 0,288
SAADET PARTİSİFURKAN ÖCAL% 0,144
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 31,72
Katılım Oranı : % 81,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPBERİVAN HELEN IŞIK% 47,2110.156
AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,239.945
İYİ PARTİAHMET ÖZGÜR% 2,27488
CHPŞAKİR SULA% 1,71367
SAADET PARTİSİSEYFETTİN KOL% 1,12241
DİĞER% 0,89192
DSPALİ BERGİN% 0,2350
TKPMÜGE GÖNÜLLÜ% 0,1327
DPNEDİM PEKTAŞ% 0,1327
BTPENES BOZKURT% 0,0818
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 88,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 62,11.209
İYİ PARTİİSMAİL BİLEN% 36,83717
CHPŞEVKET BEYTEKİN% 1,0821
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,75


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 53,111.034
SAADET PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 43,45846
CHPMEHMET OTAĞ% 1,4428
İYİ PARTİYUSUF İNCECİK% 1,1322
MHPDENİZ CELLEK% 0,8216
BTPMURAT KILIÇ% 0,051
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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