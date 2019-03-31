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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 85Açılan Sandık Oranı : % 31,72Kullanılan Oy : 22.495Geçerli Oy : 21.511Katılım Oranı : % 25,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 47,2110.156AK PARTİALİ İLBAŞ% 46,239.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|268
|Toplam Seçmen
| :
|87.793
|Açılan Sandık
| :
|85
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,72
|Kullanılan Oy
| :
|22.495
|Geçerli Oy
| :
|21.511
|Katılım Oranı
| :
|% 25,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BERİVAN HELEN IŞIK
|% 47,21
|10.156
|AK PARTİ
|ALİ İLBAŞ
|% 46,23
|9.945
|İYİ PARTİ
|AHMET ÖZGÜR
|% 2,27
|488
|CHP
|ŞAKİR SULA
|% 1,71
|367
|SAADET PARTİSİ
|SEYFETTİN KOL
|% 1,12
|241
|DİĞER
|% 0,89
|192
|DSP
|ALİ BERGİN
|% 0,23
|50
|TKP
|MÜGE GÖNÜLLÜ
|% 0,13
|27
|DP
|NEDİM PEKTAŞ
|% 0,13
|27
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,08
|18
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAYKAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,14
|Katılım Oranı
| :
|% 79,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ EROL
|% 29,48
|480
|HDP
|REMZİ SARSILMAZ
|% 27,03
|440
|SAADET PARTİSİ
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 24,02
|391
|FARUK OKULEVİ
|FARUK OKULEVİ
|% 19,1
|311
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,18
|3
|BTP
|FATİH AKPINAR
|% 0,12
|2
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,06
|1
ERUH
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 78,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 65,08
|2.620
|HDP
|CELİLE BABAOĞLU
|% 32,54
|1.310
|İYİ PARTİ
|RESUL GÜNEŞ
|% 1,86
|75
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET MUHDİ DAĞTEKİN
|% 0,27
|11
|BTP
|NİMET SAY ÖZÇELİK
|% 0,22
|9
|DİĞER
|% 0,02
|1
KURTALAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,46
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BARAN AKGÜL
|% 50,35
|1.445
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 42,75
|1.227
|DİĞER
|% 5,33
|153
|CHP
|NECAT AYAZ
|% 0,77
|22
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,38
|11
|MHP
|BEDİRHAN LALE
|% 0,28
|8
|SAADET PARTİSİ
|FURKAN ÖCAL
|% 0,14
|4
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,72
|Katılım Oranı
| :
|% 81,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BERİVAN HELEN IŞIK
|% 47,21
|10.156
|AK PARTİ
|ALİ İLBAŞ
|% 46,23
|9.945
|İYİ PARTİ
|AHMET ÖZGÜR
|% 2,27
|488
|CHP
|ŞAKİR SULA
|% 1,71
|367
|SAADET PARTİSİ
|SEYFETTİN KOL
|% 1,12
|241
|DİĞER
|% 0,89
|192
|DSP
|ALİ BERGİN
|% 0,23
|50
|TKP
|MÜGE GÖNÜLLÜ
|% 0,13
|27
|DP
|NEDİM PEKTAŞ
|% 0,13
|27
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,08
|18
PERVARİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 53,85
|Katılım Oranı
| :
|% 88,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 62,1
|1.209
|İYİ PARTİ
|İSMAİL BİLEN
|% 36,83
|717
|CHP
|ŞEVKET BEYTEKİN
|% 1,08
|21
ŞİRVAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 53,11
|1.034
|SAADET PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 43,45
|846
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,44
|28
|İYİ PARTİ
|YUSUF İNCECİK
|% 1,13
|22
|MHP
|DENİZ CELLEK
|% 0,82
|16
|BTP
|MURAT KILIÇ
|% 0,05
|1
TİLLO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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