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1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 268Toplam Seçmen : 87.793Açılan Sandık : 128Açılan Sandık Oranı : % 47,76Kullanılan Oy : 34.141Geçerli Oy : 32.591Katılım Oranı : % 81,18PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPBERİVAN HELEN IŞIK% 48,1915.704AK PARTİALİ İLBAŞ% 45,614.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|268
|Toplam Seçmen
| :
|87.793
|Açılan Sandık
| :
|128
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,76
|Kullanılan Oy
| :
|34.141
|Geçerli Oy
| :
|32.591
|Katılım Oranı
| :
|% 81,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BERİVAN HELEN IŞIK
|% 48,19
|15.704
|AK PARTİ
|ALİ İLBAŞ
|% 45,6
|14.862
|İYİ PARTİ
|AHMET ÖZGÜR
|% 1,99
|650
|CHP
|ŞAKİR SULA
|% 1,83
|596
|SAADET PARTİSİ
|SEYFETTİN KOL
|% 1,07
|350
|DİĞER
|% 0,7
|228
|DSP
|ALİ BERGİN
|% 0,29
|94
|DP
|NEDİM PEKTAŞ
|% 0,13
|43
|TKP
|MÜGE GÖNÜLLÜ
|% 0,12
|40
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,07
|24
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAYKAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,14
|Katılım Oranı
| :
|% 79,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ALİ EROL
|% 29,48
|480
|HDP
|REMZİ SARSILMAZ
|% 27,03
|440
|SAADET PARTİSİ
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 24,02
|391
|FARUK OKULEVİ
|FARUK OKULEVİ
|% 19,1
|311
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,18
|3
|BTP
|FATİH AKPINAR
|% 0,12
|2
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,06
|1
ERUH
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 78,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 65,09
|2.936
|HDP
|CELİLE BABAOĞLU
|% 32,7
|1.475
|İYİ PARTİ
|RESUL GÜNEŞ
|% 1,73
|78
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET MUHDİ DAĞTEKİN
|% 0,27
|12
|BTP
|NİMET SAY ÖZÇELİK
|% 0,2
|9
|DİĞER
|% 0,02
|1
KURTALAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,46
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|BARAN AKGÜL
|% 50,35
|1.445
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 42,75
|1.227
|DİĞER
|% 5,33
|153
|CHP
|NECAT AYAZ
|% 0,77
|22
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,38
|11
|MHP
|BEDİRHAN LALE
|% 0,28
|8
|SAADET PARTİSİ
|FURKAN ÖCAL
|% 0,14
|4
PERVARİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,54
|Katılım Oranı
| :
|% 88,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 56,35
|1.212
|İYİ PARTİ
|İSMAİL BİLEN
|% 42,68
|918
|CHP
|ŞEVKET BEYTEKİN
|% 0,98
|21
ŞİRVAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 53,11
|1.034
|SAADET PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 43,45
|846
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,44
|28
|İYİ PARTİ
|YUSUF İNCECİK
|% 1,13
|22
|MHP
|DENİZ CELLEK
|% 0,82
|16
|BTP
|MURAT KILIÇ
|% 0,05
|1
TİLLO
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 80,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 62,87
|613
|MEHMET EMİN AYDIN
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 37,13
|362
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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